10 лет «строгача» за закладку: Суд вынес приговор россиянину, наварившего на наркотиках 5 тысяч
Петербуржец получил 10 лет колонии за продажу наркотиков через мессенджер
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Житель Курортного района Петербурга получил 10 лет колонии за сбыт наркотиков через интернет. Приговор вынесен Илье Чербаджи, признанному виновным в незаконной продаже запрещённых веществ в крупном размере с использованием соцсетей. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
Согласно материалам дела, 13 февраля этого года обвиняемый, находясь у себя дома, реализовал 1,75 грамма синтетического наркотика через мессенджер. Через переписку он отправил покупателю, оказавшемуся участником оперативного эксперимента, фото и координаты тайника в районе Пухтоловой горы в Зеленогорске. Злоумышленник получил за сделку чуть более 5 тысяч рублей.
Суд согласился с доводами гособвинения и назначил Чербаджи наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Ранее в Кемерове полицейские изъяли у наркоторговцев более четырёх килограммов запрещённых веществ. У злоумышленников нашли крупные партии наркотических средств: 3000 таблеток экстази, примерно 250 граммов метадона, 1,5 кг мефедрона и 1 кг гашиша. По предварительным оценкам, рыночная стоимость изъятых веществ превышает 15 миллионов рублей.