10 лет «строгача» за закладку: Суд вынес приговор россиянину, наварившего на наркотиках 5 тысяч

Житель Курортного района Петербурга получил 10 лет колонии за сбыт наркотиков через интернет. Приговор вынесен Илье Чербаджи, признанному виновным в незаконной продаже запрещённых веществ в крупном размере с использованием соцсетей. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Согласно материалам дела, 13 февраля этого года обвиняемый, находясь у себя дома, реализовал 1,75 грамма синтетического наркотика через мессенджер. Через переписку он отправил покупателю, оказавшемуся участником оперативного эксперимента, фото и координаты тайника в районе Пухтоловой горы в Зеленогорске. Злоумышленник получил за сделку чуть более 5 тысяч рублей.

Суд согласился с доводами гособвинения и назначил Чербаджи наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.