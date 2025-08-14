Три трека из альбома Гуфа «Город дорог» удалены со стриминговых платформ

Три песни из альбома Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) оказались заблокированы на крупнейших российских стриминговых платформах. В список вошли «Город дорог» – «Кто как играет», «Три нити» (совместно с Антом и Бледным) и «Новости». Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Ряд треков рэпера Гуфа больше недоступны на российских музыкальных сервисах, а также на платформе Genius. Роскомнадзор подтвердил мне эту информацию — на данный момент уже три песни внесены в реестр запрещённых сайтов в связи с пропагандой запрещённых веществ», — написала она.