14 августа, 13:34

Три трека из альбома Гуфа «Город дорог» удалены со стриминговых платформ

Роскомнадзор заблокировал три трека из альбома Гуфа из-за пропаганды наркотиков

Обложка © Youtube / GAZ LIVE

Три песни из альбома Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) оказались заблокированы на крупнейших российских стриминговых платформах. В список вошли «Город дорог» – «Кто как играет», «Три нити» (совместно с Антом и Бледным) и «Новости». Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Ряд треков рэпера Гуфа больше недоступны на российских музыкальных сервисах, а также на платформе Genius. Роскомнадзор подтвердил мне эту информацию — на данный момент уже три песни внесены в реестр запрещённых сайтов в связи с пропагандой запрещённых веществ», — написала она.

Причиной блокировки могла стать недавняя просьба Екатерины Мизулиной к МВД о проверке альбома «Город дорог» на предмет пропаганды наркотических веществ. Глава Лиги безопасного интернета утверждала, что признаки пропаганды «содержатся минимум в половине треков» альбома.

