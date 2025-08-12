Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

12 августа, 09:35

РКН не одобряет: Организаторам прощального концерта Гуфа грозит штраф до 1 млн рублей

Mash: Организаторы концерта Гуфа могут заплатить 1 млн рулей за запрещённый трек

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / therealguf

Организаторам концерта Гуфа (Алексей Долматов) во Владивостоке грозит штраф до 1 миллиона рублей за то, что артист спел на сцене трек «Тем, кто с нами», внесённый в список запрещённых Роскомнадзором. Об этом ообщает Mash.
Сам музыкант утвержадет, что на концерте, который отгремел на минувших выходных, старался петь только цензуру, а остальное оставил фанатам, рассчитывая, что публика поддержит. Однако в РКН не оценили такой поступок. Ведомство предупредило, что за пропаганду наркотиков (ст. 6.13 КоАП РФ) на массовых мероприятиях будут составляться административные протоколы. Гуфу теперь грозит штраф 4-5 тыяч рублей, а организаторам – 800 тысяч — 1 млн рублей.
Роскомнадзор ограничил доступ к песне Гуфа, Басты и АК-47 из-за темы наркотиков
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина написала в МВД с просьбой проверить на пропаганду наркотиков альбом Гуфа «Город дорог». По её словам, «минимум в половине» треков сборника эта пропаганда содержится.
Наталья Демьянова
