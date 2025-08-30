В Госдуму внесли проект о применении наркотиков для тренировки служебных собак

В Госдуму внесли законопроект, допускающий использование правоохранительными органами наркотиков для подготовки служебных собак к поиску запрещённых веществ. Документ размещён в электронной базе Думы.

Автором инициативы выступил кабинет министров РФ. В законопроекте предлагается внести изменения в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах».

В пояснительной записке подчёркивается, что закон предлагается дополнить новой статьёй, регулирующей хранение, транспортировку, отпуск и использование наркотических веществ для подготовки животных к их поиску, а также уничтожение этих наркотиков в органах внутренних дел, ФСБ, таможенных органах, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы. В соответствии с законопроектом, перечисленные действия могут делаться без лицензии в порядке, установленном нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти.

Авторы документа выразили уверенность, что для повышения эффективности использования служебных собак в раскрытии преступлений, связанных с нелегальным оборотом запрещённых веществ, следует использовать для их тренировки настоящие наркотики.

«В целях реализации проектируемых положений предлагается внести изменения в статьи 14, 20, 21 и 23 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах», устанавливающие возможность осуществления оборота наркотиков в указанных целях», — отмечается в пояснительной записке.