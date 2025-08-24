Гуфа отправили под суд из-за наркотиков
Рэпер Гуф попал под суд из-за отказа от теста на наркотики в Калининграде
Рэпер Гуф. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ therealguf
Известный российский рэп-исполнитель Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, столкнулся с административным разбирательством после того, как отказался от прохождения теста на наркотики. Инцидент произошёл 23 августа в Калининграде, непосредственно перед запланированным концертом музыканта в «Резиденции королей».
По информации пресс-службы Калининградского обласного суда, полиция была вызвана на место из-за поступивших обращений о неадекватном состоянии исполнителя. Прибывшие наряд сразу же разглядел в поведении Гуфа признаки наркотического опьянения и предложил ему отправиться на экспертизу. Однако музыкант категорически отказался от данного процесса, что послужило основанием для возбуждения административного дела.
В настоящее время Долматов находится в медицинском учреждении, и его участие в судебном заседании невозможно.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор ограничил доступ к трём песням рэпера Гуфа на многочисленных интернет-ресурсах. Решение было принято по требованию МВД России, так как в композициях — как в текстах, так и в аудио — были найдены данные о методах применения наркотиков.