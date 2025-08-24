Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 14:21

Гуфа отправили под суд из-за наркотиков

Рэпер Гуф попал под суд из-за отказа от теста на наркотики в Калининграде

Рэпер Гуф. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ therealguf

Рэпер Гуф. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ therealguf

Известный российский рэп-исполнитель Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, столкнулся с административным разбирательством после того, как отказался от прохождения теста на наркотики. Инцидент произошёл 23 августа в Калининграде, непосредственно перед запланированным концертом музыканта в «Резиденции королей».

По информации пресс-службы Калининградского обласного суда, полиция была вызвана на место из-за поступивших обращений о неадекватном состоянии исполнителя. Прибывшие наряд сразу же разглядел в поведении Гуфа признаки наркотического опьянения и предложил ему отправиться на экспертизу. Однако музыкант категорически отказался от данного процесса, что послужило основанием для возбуждения административного дела.

В настоящее время Долматов находится в медицинском учреждении, и его участие в судебном заседании невозможно.

После визита в ОВД: Гуф отказался от исполнения запрещённого трека даже под минусовку
После визита в ОВД: Гуф отказался от исполнения запрещённого трека даже под минусовку

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор ограничил доступ к трём песням рэпера Гуфа на многочисленных интернет-ресурсах. Решение было принято по требованию МВД России, так как в композициях — как в текстах, так и в аудио — были найдены данные о методах применения наркотиков.

BannerImage
Ольга Сливченко
  • Новости
  • Алексей Долматов
  • гуф
  • Поп-культура и Развлечения
  • Калининградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar