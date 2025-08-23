После визита в ОВД: Гуф отказался от исполнения запрещённого трека даже под минусовку

Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) получил официальное предупреждение от правоохранительных органов за публичное исполнение фрагментов композиции «Те, кто с нами», внесённой в реестр запрещённых произведений. Об этом музыкант сообщил во время выступления в Краснодаре, видео которого опубликовал Telegram-канал Mash.

По словам артиста, инцидент произошёл во время концерта во Владивостоке, где он исполнил только цензурную часть трека, предоставив фанатам возможность самостоятельно воспроизвести остальные фрагменты.

Гуф заявил, что не сможет исполнить песню «Те, кто с нами». Видео © Telegram / Mash

Перед краснодарским концертом менеджер музыканта был вызван в местный отдел внутренних дел для профилактической беседы. В результате Гуф принял решение полностью исключить спорную композицию из программы, включая инструментальную версию.

Со сцены он рекомендовал поклонникам слушать данный трек исключительно в частном порядке — дома, в автомобиле или караоке-заведениях при условии присутствия не более трёх человек. Несмотря на готовность аудитории самостоятельно исполнить запрещённую песню, артист пресёк эти попытки, посоветовав выбирать для публичного исполнения только разрешённые произведения из своего репертуара.