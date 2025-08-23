После визита в ОВД: Гуф отказался от исполнения запрещённого трека даже под минусовку
Гуф (Алексей Долматов). Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ therealguf
Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) получил официальное предупреждение от правоохранительных органов за публичное исполнение фрагментов композиции «Те, кто с нами», внесённой в реестр запрещённых произведений. Об этом музыкант сообщил во время выступления в Краснодаре, видео которого опубликовал Telegram-канал Mash.
По словам артиста, инцидент произошёл во время концерта во Владивостоке, где он исполнил только цензурную часть трека, предоставив фанатам возможность самостоятельно воспроизвести остальные фрагменты.
Гуф заявил, что не сможет исполнить песню «Те, кто с нами». Видео © Telegram / Mash
Перед краснодарским концертом менеджер музыканта был вызван в местный отдел внутренних дел для профилактической беседы. В результате Гуф принял решение полностью исключить спорную композицию из программы, включая инструментальную версию.
Со сцены он рекомендовал поклонникам слушать данный трек исключительно в частном порядке — дома, в автомобиле или караоке-заведениях при условии присутствия не более трёх человек. Несмотря на готовность аудитории самостоятельно исполнить запрещённую песню, артист пресёк эти попытки, посоветовав выбирать для публичного исполнения только разрешённые произведения из своего репертуара.
Ранее глава Лиги безопасного интернета, Екатерина Мизулина, обратилась в Министерство внутренних дел с запросом провести проверку альбома «Город дорог» рэп-исполнителя Гуфа на предмет наличия пропаганды наркотиков. В своём сообщении Мизулина также приложила скриншоты с текстами песен из указанного альбома, предварительно скрыв или замазав слова, которые она сочла «опасными».