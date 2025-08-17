Теперь официально: Три песни Гуфа заблокированы Роскомнадзором

Роскомнадзор (РКН) заблокировал доступ к трём композициям рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) на различных интернет-ресурсах. Это решение, принятое на основе предписаний МВД России, обусловлено тем, что в текстах и аудиозаписях песен обнаружились сведения о методах использования наркотических средств. Об этом сообщили представители надзорного ведомства.

«Роскомнадзор на основании решений МВД внес в Единый реестр запрещённой информации ссылки на страницы сайтов и площадок, содержащие аудиозаписи и тексты песен Гуфа «Кто как играет», «Три нити» (при участии Анта и Бледного) и «Новости» (альбом «Город дорог»)», — сказано в сообщении ведомства.

Известно, что ссылки на сайты и ресурсы с тремя указанными композициями исполнителя были заблокированы и больше недоступны для пользователей.