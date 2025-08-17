Теперь официально: Три песни Гуфа заблокированы Роскомнадзором
Гуф (Алексей Долматов). Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ therealguf
Роскомнадзор (РКН) заблокировал доступ к трём композициям рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) на различных интернет-ресурсах. Это решение, принятое на основе предписаний МВД России, обусловлено тем, что в текстах и аудиозаписях песен обнаружились сведения о методах использования наркотических средств. Об этом сообщили представители надзорного ведомства.
«Роскомнадзор на основании решений МВД внес в Единый реестр запрещённой информации ссылки на страницы сайтов и площадок, содержащие аудиозаписи и тексты песен Гуфа «Кто как играет», «Три нити» (при участии Анта и Бледного) и «Новости» (альбом «Город дорог»)», — сказано в сообщении ведомства.
Известно, что ссылки на сайты и ресурсы с тремя указанными композициями исполнителя были заблокированы и больше недоступны для пользователей.
Ранее стало известно, что песни российского рэпера — «Кто как играет», «Три нити» и «Новости» — остались заблокированными на всех платформах. Об этом сообщала Екатерина Мизулина, однако РКН не подтверждал информацию до сегодняшнего дня.