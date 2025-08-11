Встреча Путина и Трампа
11 августа, 16:12

Беглов запретил мигрантам работать курьерами в Санкт-Петербурге

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Иностранные граждане больше не смогут работать курьерами в Санкт-Петербурге. Соответствующий запрет сегодня подписал губернатор города Александр Беглов. Согласно постановлению, бизнесу дали трёхмесячный срок для перехода на новые правила.

В правительстве Петербурга пояснили, что законопроект нацелен на борьбу с теневой занятостью. Также увольнение мигрантов позволит создать новые рабочие места для молодёжи и повысить качество и безопасность услуг.

Также в Петербурге ранее вступил в силу запрет на работу мигрантов в такси. Работодателям дали три месяца на расторжение договоров и найм новых сотрудников. В администрации пояснили, что эта мера направлена на улучшение качества и безопасности пассажирских перевозок.

