Беглов запретил мигрантам работать курьерами в Санкт-Петербурге

Иностранные граждане больше не смогут работать курьерами в Санкт-Петербурге. Соответствующий запрет сегодня подписал губернатор города Александр Беглов. Согласно постановлению, бизнесу дали трёхмесячный срок для перехода на новые правила.

В правительстве Петербурга пояснили, что законопроект нацелен на борьбу с теневой занятостью. Также увольнение мигрантов позволит создать новые рабочие места для молодёжи и повысить качество и безопасность услуг.