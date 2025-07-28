Мигрантам запретили водить такси в Петербурге

В Санкт-Петербурге введён запрет на работу мигрантов водителями такси до конца 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«В соответствии с пунктом 6 статьи 18.1 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ» принято решение об установлении запрета на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по виду экономической деятельности «деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем» (код ОКВЭД 49.32) на период до конца 2025 года», — говорится в указе.

Документ вступит в силу через 10 дней после публикации. Работодателям даётся три месяца, чтобы перестроить кадровую политику: расторгнуть договоры с иностранными водителями и нанять россиян.

В администрации пояснили, что эта мера направлена на улучшение качества и безопасности пассажирских перевозок, а также на расширение возможностей трудоустройства для граждан России.