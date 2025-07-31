В Крыму мигрантам разрешили работать только в двух сферах

В Крыму трудовым мигрантом установили запрет на работу ещё в 48 сферах экономики. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, теперь для них остались только строительство и туризм.

Глава Крыма Сергей Аксенов. Видео © Telegram / Аксёнов Z 82

«Запрещены ещё 48 видов деятельности, по которым ранее в Крыму привлекались к работе трудовые мигранты. На данный момент в числе разрешенных остались только сферы строительства и туризма», — написал он в своём телеграм-канале

По его словам, были внесены изменения в указ № 391-У. Теперь трудовых мигрантов нельзя привлекать, например, к добыче нефти, природного газа, угля, металлургических руд, а также работать в области здравоохранения и других сферах. Аксенов объяснил такое решение тем, что некоторые предприниматели привлекали иностранцев для одних задач, а по итогу цели были совершенно другими. Он подчеркнул, что власти региона намерены и дальше двигаться в этом направлении, поскольку считает, что миграционную политику необходимо ужесточить.