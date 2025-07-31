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Регион
31 июля, 13:16

В Крыму мигрантам разрешили работать только в двух сферах

Аксенов: В Крыму мигрантам запретили работать ещё по 48 видам деятельности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Makeev Petr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Makeev Petr

В Крыму трудовым мигрантом установили запрет на работу ещё в 48 сферах экономики. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, теперь для них остались только строительство и туризм.

Глава Крыма Сергей Аксенов. Видео © Telegram / Аксёнов Z 82

«Запрещены ещё 48 видов деятельности, по которым ранее в Крыму привлекались к работе трудовые мигранты. На данный момент в числе разрешенных остались только сферы строительства и туризма», — написал он в своём телеграм-канале

По его словам, были внесены изменения в указ № 391-У. Теперь трудовых мигрантов нельзя привлекать, например, к добыче нефти, природного газа, угля, металлургических руд, а также работать в области здравоохранения и других сферах. Аксенов объяснил такое решение тем, что некоторые предприниматели привлекали иностранцев для одних задач, а по итогу цели были совершенно другими. Он подчеркнул, что власти региона намерены и дальше двигаться в этом направлении, поскольку считает, что миграционную политику необходимо ужесточить.

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Ранее в Санкт-Петербурге ввели запрет на работу мигрантов водителями такси до конца 2025 года. В администрации города пояснили, что эта мера направлена на улучшение качества и безопасности пассажирских перевозок, а также на расширение возможностей трудоустройства для граждан России.

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Юлия Сафиулина
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