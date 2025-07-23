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23 июля, 12:28

«Нам такие граждане не нужны»: В Госдуме назвали мигрантов потребителями

Володин: России не нужны мигранты-потребители с паспортом РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena Rostunova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena Rostunova

России не нужны новые граждане, которые нарушают законы и преследуют исключительно личную выгоду от получения паспорта РФ. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления на заключительном пленарном заседании весенней сессии.

«Те же, кто хочет получить льготы, социальные выплаты, другие возможности, которые открывает гражданство Российской Федерации, заняв исключительно потребительскую позицию, еще и нарушая законы, должны понять: нам такие новые граждане не нужны», — сказал он.

Российское гражданство — это не просто набор льгот, а, прежде всего, ответственность. Также Володин напомнил, что каждый, кто стремится стать гражданином России, обязан знать язык, соблюдать законы и уважать культуру и веру страны. По его словам, человек, получивший паспорт РФ, должен быть готов защищать свою новую Родину.

Госдума поддержала новые пошлины для автовладельцев и мигрантов
Госдума поддержала новые пошлины для автовладельцев и мигрантов

Ранее Депутат Госдумы Андрей Луговой уже высказывался о необходимости ужесточения миграционной политики. В своём Telegram-канале он подчёркивал, что подход к мигрантам должен быть простым и жёстким: «приехал, отработал — уехал». По его мнению, семьи трудовых мигрантов не должны находиться на территории России, особенно если они нарушают закон и пытаются насаждать чуждые традиции.

Милена Скрипальщикова
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