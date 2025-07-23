«Нам такие граждане не нужны»: В Госдуме назвали мигрантов потребителями

России не нужны новые граждане, которые нарушают законы и преследуют исключительно личную выгоду от получения паспорта РФ. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления на заключительном пленарном заседании весенней сессии.

«Те же, кто хочет получить льготы, социальные выплаты, другие возможности, которые открывает гражданство Российской Федерации, заняв исключительно потребительскую позицию, еще и нарушая законы, должны понять: нам такие новые граждане не нужны», — сказал он.

Российское гражданство — это не просто набор льгот, а, прежде всего, ответственность. Также Володин напомнил, что каждый, кто стремится стать гражданином России, обязан знать язык, соблюдать законы и уважать культуру и веру страны. По его словам, человек, получивший паспорт РФ, должен быть готов защищать свою новую Родину.