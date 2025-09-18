Юнашев показал фотографии из зоны СВО в резиденции Путина в Ново-Огарёво
Обложка © Telegram / Юнашев _ LIVE
В резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарёво появились новые фотографии — из зоны СВО. Об этом сообщил в своём телеграм-канале журналист Кремлёвского пула Алекснадр Юнашев.
На одной из них — памятник советскому лётчику Нафанаилу Морозову в Соледаре, весь посечённый осколками. Нафанаил Андреевич погиб 8 июля 1942 года, выполняя боевую задачу на самолёте СУ2.
На второй изображён уже современный боец, который смотрит на поле подсолнухов через дверь для высадки десанта.
Напомним, что не так давно губернатор Самарской области передал Путину картину от воспитанников детдома. На ней изображена иволга, склонившаяся к птенцам в гнезде на березовой ветке.