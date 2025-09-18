Юнашев показал фотографии из зоны СВО в резиденции Путина в Ново-Огарёво

В резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарёво появились новые фотографии — из зоны СВО. Об этом сообщил в своём телеграм-канале журналист Кремлёвского пула Алекснадр Юнашев.

На одной из них — памятник советскому лётчику Нафанаилу Морозову в Соледаре, весь посечённый осколками. Нафанаил Андреевич погиб 8 июля 1942 года, выполняя боевую задачу на самолёте СУ2.

На второй изображён уже современный боец, который смотрит на поле подсолнухов через дверь для высадки десанта.