«Вырастем – будем помогать!» Путину передали картину от юных художников-детдомовцев

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал президенту РФ Владимиру Путину картину, созданную воспитанниками подшефного детского дома «Иволга». О своём визите к лидеру страны и выполнении поручения детей чиновник сообщил в своём телеграм-канале.

Видео © Telegram / Вячеслав Федорищев

«Ребята из «Иволги»! Дорогие мои, юные друзья! Ваше поручение вчера выполнил. Подарок, который вы сделали для президента, — передал, и видеопослание показал», — отметил губернатор.

Глава региона также опубликовал видеозапись, на которой запечатлён процесс создания творческой работы. Как следует из сообщения, на картине изображена иволга, склонившаяся к птенцам в гнезде на березовой ветке.

Губернатор добавил, что к подарку было приложено письменное обращение детей к главе государства. В своём послании воспитанники детдома написали, что считают Россию лучшей страной и ежедневно ощущают заботу и поддержку. Они пообещали хорошо учиться, стараться быть честными и добрыми, а повзрослев – помогать президенту,