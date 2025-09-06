«Вырастем – будем помогать!» Путину передали картину от юных художников-детдомовцев
Губернатор Самарской области передал Путину картину от воспитанников детдома
Обложка © Telegram / Вячеслав Федорищев
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал президенту РФ Владимиру Путину картину, созданную воспитанниками подшефного детского дома «Иволга». О своём визите к лидеру страны и выполнении поручения детей чиновник сообщил в своём телеграм-канале.
Видео © Telegram / Вячеслав Федорищев
«Ребята из «Иволги»! Дорогие мои, юные друзья! Ваше поручение вчера выполнил. Подарок, который вы сделали для президента, — передал, и видеопослание показал», — отметил губернатор.
Глава региона также опубликовал видеозапись, на которой запечатлён процесс создания творческой работы. Как следует из сообщения, на картине изображена иволга, склонившаяся к птенцам в гнезде на березовой ветке.
Губернатор добавил, что к подарку было приложено письменное обращение детей к главе государства. В своём послании воспитанники детдома написали, что считают Россию лучшей страной и ежедневно ощущают заботу и поддержку. Они пообещали хорошо учиться, стараться быть честными и добрыми, а повзрослев – помогать президенту,
Ранее Life.ru сообщал, что сироты из Подмосковья получили возможность оформлять жилищные сертификаты онлайн — соответствующая функция стала доступна на портале «Госуслуги». Губернатор Андрей Воробьёв отметил, что электронная подача заявления сделает получение квартир более быстрым и удобным.