«Не думала, что будет такой размах»: Life.ru связался с художницей из Белгорода, чью картину подарили Путину
Автор картины, подаренной Путину Гладковым, не знала, кому она предназначалась
Картина на обломке ракеты ПВО, которую Гладков подарил Путину. Обложка © Life.ru
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков преподнёс президенту РФ Владимиру Путину необычный подарок во время встречи: картину, написанную на фрагменте сбитой ракеты ПВО. Автором работы является белгородская художница Анастасия Лисич. Life.ru связался с художницей, и она рассказала, что и представить не могла, на каком уровне станут известны её творения.
Автор иллюстраций подчеркнула, что её работы общедоступны. Она была удивлена, узнав, что её картина, разрешение на использование которой она дала, в итоге стала подарком президенту. На момент согласования она не имела представления о том, кто станет получателем.
Со мной связывались, спрашивали, могут ли использовать для печати, я дала добро. Но я не думала, что это обретёт такой размах.
Анастасия отметила, что изначально не планировала продавать эти иллюстрации, и подчеркнула, что их можно использовать в некоммерческих целях. По её словам, главная задача этих работ — оказать поддержку, а не заработать деньги.
Напомним, что ранее сегодня состоялась встреча губернатора Белгородской области с российским лидером Владимиром Путиным. В рамках беседы был поднят ряд важных тем. Также глава региона преподнёс президенту необычный подарок — картину, написанную на осколке снаряда с надписью «Белгород не сдаётся».