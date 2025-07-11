«Не думала, что будет такой размах»: Life.ru связался с художницей из Белгорода, чью картину подарили Путину

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков преподнёс президенту РФ Владимиру Путину необычный подарок во время встречи: картину, написанную на фрагменте сбитой ракеты ПВО. Автором работы является белгородская художница Анастасия Лисич. Life.ru связался с художницей, и она рассказала, что и представить не могла, на каком уровне станут известны её творения.

Автор иллюстраций подчеркнула, что её работы общедоступны. Она была удивлена, узнав, что её картина, разрешение на использование которой она дала, в итоге стала подарком президенту. На момент согласования она не имела представления о том, кто станет получателем.

Со мной связывались, спрашивали, могут ли использовать для печати, я дала добро. Но я не думала, что это обретёт такой размах. Анастасия Лисич Иллюстратор из Белгорода