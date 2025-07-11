Путин провёл встречу с губернатором Белгородской области

Особое место в диалоге президента и губернатора заняла проблема обращения с промышленными и твёрдыми бытовыми отходами. Кроме того, Гладков доложил Путину о мерах поддержки военнослужащих, участвующих в СВО, выделив роль Центра адаптивных видов спорта и межрегионального Центра передовых ортопедических технологий.

«Внутреннее состояние, сопереживание нашим бойцам, оно есть, наверное, у каждого белгородца, и понимание, что мы должны помогать им, тем более после страшных испытаний, когда они возвращаются. Мы для себя поставили одну из главных задач: реабилитация — психологическая, медицинская — и очень важно трудоустройство», — отметил Гладков в беседе с президентом.