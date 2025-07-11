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Регион
11 июля, 11:11

Путин провёл встречу с губернатором Белгородской области

Встреча Владимира Путина и Вячеслава Гладкова. Обложка © Kremlin.ru

Встреча Владимира Путина и Вячеслава Гладкова. Обложка © Kremlin.ru

В Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. В ходе встречи обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, включая здравоохранение и образование, информирует пресс-служба Кремля.

Встреча Путина и Гладкова. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Особое место в диалоге президента и губернатора заняла проблема обращения с промышленными и твёрдыми бытовыми отходами. Кроме того, Гладков доложил Путину о мерах поддержки военнослужащих, участвующих в СВО, выделив роль Центра адаптивных видов спорта и межрегионального Центра передовых ортопедических технологий.

«Внутреннее состояние, сопереживание нашим бойцам, оно есть, наверное, у каждого белгородца, и понимание, что мы должны помогать им, тем более после страшных испытаний, когда они возвращаются. Мы для себя поставили одну из главных задач: реабилитацияпсихологическая, медицинскаяи очень важно трудоустройство», — отметил Гладков в беседе с президентом.

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Ранее в Кремле прошла встреча Путина с генеральным директором ПАО «РусГидро» Виктором Хмариным. Стороны обсудили важнейшие аспекты функционирования холдинга, его производственные показатели, динамику инвестиционных программ и общую финансовую устойчивость.

Ольга Сливченко
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