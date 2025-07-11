Путин провёл встречу с губернатором Белгородской области
Встреча Владимира Путина и Вячеслава Гладкова. Обложка © Kremlin.ru
В Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. В ходе встречи обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, включая здравоохранение и образование, информирует пресс-служба Кремля.
Встреча Путина и Гладкова. Видео © Telegram / Кремль. Новости
Особое место в диалоге президента и губернатора заняла проблема обращения с промышленными и твёрдыми бытовыми отходами. Кроме того, Гладков доложил Путину о мерах поддержки военнослужащих, участвующих в СВО, выделив роль Центра адаптивных видов спорта и межрегионального Центра передовых ортопедических технологий.
«Внутреннее состояние, сопереживание нашим бойцам, оно есть, наверное, у каждого белгородца, и понимание, что мы должны помогать им, тем более после страшных испытаний, когда они возвращаются. Мы для себя поставили одну из главных задач: реабилитация — психологическая, медицинская — и очень важно трудоустройство», — отметил Гладков в беседе с президентом.
Ранее в Кремле прошла встреча Путина с генеральным директором ПАО «РусГидро» Виктором Хмариным. Стороны обсудили важнейшие аспекты функционирования холдинга, его производственные показатели, динамику инвестиционных программ и общую финансовую устойчивость.