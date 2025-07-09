Президент России Владимир Путин провёл встречу с генеральным директором ПАО «РусГидро» Виктором Хмариным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. В ходе беседы обсуждались ключевые показатели работы холдинга, реализация инвестпрограмм и финансовое состояние компании.

Путин провёл встречу с гендиректором РусГидро Хмариным. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

Хмарин сообщил, что «Русгидро» контролирует около 13–14% общей мощности энергогенерации в стране, оставаясь крупнейшим игроком в этой сфере. В 2024 году компания выработала 152 миллиарда киловатт-часов. Холдинг управляет значительной частью энергетики Дальнего Востока и половиной гидрогенерации России, а численность его коллектива составляет около 72 тысяч человек.

Глава «Русгидро» отметил, что в 2024 году компания отметила 20-летие. Её выручка составила 650 миллиардов рублей, а показатель EBITDA* достиг 150 миллиардов. Среди завершённых проектов – строительство воздушной линии Певек – Билибино на Чукотке, которая была сдана на год раньше срока.

Путин поинтересовался ходом реализации инвестпрограммы до 2029 года. Хмарин пояснил, что её объём превышает 1,13 триллиона рублей, а 80% проектов сосредоточены на Дальнем Востоке. В планах – ввод 3,3 гигаватт новых мощностей, включая модернизацию и строительство электростанций. В пиковые периоды на стройках будет задействовано до 10 тысяч рабочих.

Также в 2024 году были введены в эксплуатацию Усть-Среднеканская ГЭС в Магадане, две малые ГЭС на Северном Кавказе и новые мощности на Владивостокской ТЭЦ-2. Всего за год добавлено более 800 мегаватт.

Обсуждая финансовое состояние компании, Хмарин признал его сложным из-за высокой инфляции, роста цен и закредитованности. Он подчеркнул, что «Русгидро» ведёт переговоры с правительством о льготном финансировании и регулировании цен на уголь, который существенно влияет на себестоимость.

Несмотря на трудности, ключевые проекты модернизации и строительства продолжаются. В завершение встречи Путин поблагодарил Хмарина за работу.

* EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) — аналитический показатель, равный объёму прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации.