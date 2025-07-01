Путин провёл встречу с первым возглавившим регион России ветераном СВО
Путин встретился с врио губернатора Тамбовской области Первышовым
Владимир Путин, Евгений Первышов. Обложка © Кremlin.ru
В Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области Евгением Первышовым. Он стал одним из первых глав региона, который прошёл кадровую программу «Время героев», созданную специально для участников СВО.
Путин провёл встречу с Первышовым. Видео © Telegram/ Кремль. Новости
Первышов представил президенту доклад об экономических показателях Тамбовской области, акцентировав внимание на сельском хозяйстве, доля которого в валовом региональном продукте составила 24%. Однако, как отметил Путин, этот показатель немного снизился по сравнению с прежними 26%.
Врио главы региона также затронул проблему жилищного строительства, сообщив, что в этом году планируется ввести всего 418 тысяч квадратных метров жилья. Первышов добавил, что уже работает над тем, чтобы сделать жильё более привлекательным и доступным для граждан.
Евгений Первышов, занимавший пост главы Краснодара с 2016 года, в 2021 году был избран депутатом Госдумы. В октябре 2022 года он подал заявление о желании участвовать в специальной военной операции, а в 2023 году был удостоен Ордена Мужества.
Ранее стало известно, что Путин проведёт переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Лидеры обсудят ключевые аспекты укрепления стратегического партнёрства и союзнических отношений между двумя странами. В центре внимания будут вопросы углубления сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.