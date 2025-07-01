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1 июля, 10:23

Путин проведёт переговоры с президентом Киргизии

В Москве 2 июля состоятся переговоры Путина с президентом Киргизии Жапаровым

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Завтра, 2 июля, в Москве пройдут важные переговоры между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым, который посетит Россию с рабочим визитом. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

«Планируется обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-киргизских отношений стратегического партнёрства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах», — заявили в Кремле.

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Ранее Владимир Путин провёл встречу с наследным принцем Абу-Даби, председателем Исполнительного совета эмирата Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном. Они обсудили расширение торговых связей в Минске.

Полина Никифорова
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