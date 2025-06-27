Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июня, 12:13

Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили расширение торговых связей в Минске

В Минске во Дворце независимости состоялась отдельная двусторонняя встреча президента России Владимира Путина с наследным принцем Абу-Даби, председателем Исполнительного совета эмирата Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин встретился с Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном. Видео © Life.ru

Незадолго до переговоров наследный принц от имени Объединённых Арабских Эмиратов подписал соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), что открывает новые возможности для сотрудничества.

Обсуждения во Дворце независимости затронули перспективы углубления взаимовыгодного партнёрства, расширения торговых и инвестиционных связей, а также укрепления политического диалога между Россией и ОАЭ.

В Кремле прокомментировали встречу Лукашенко со спецпосланником Трампа
В Кремле прокомментировали встречу Лукашенко со спецпосланником Трампа

Ранее Владимир Путин прилетел в Республику Беларусь с двухдневным визитом. В видеообращении к участникам пленарного заседания двенадцатого Форума регионов России и Белоруссии он отметил, что Москва остаётся важнейшим партнёром Минска, имея долю в 60% от внешнеторгового оборота. Президент добавил, что по итогам форума планируется подписать около ста коммерческих соглашений. Сообщалось, что на мероприятии у главы государства будет отдельная беседа с наследным принцем ОАЭ.

Обложка © Life.ru

Владимир Озеров
  • Новости
  • Белоруссия
  • Путин
  • ОАЭ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar