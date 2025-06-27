Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили расширение торговых связей в Минске
В Минске во Дворце независимости состоялась отдельная двусторонняя встреча президента России Владимира Путина с наследным принцем Абу-Даби, председателем Исполнительного совета эмирата Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин встретился с Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном. Видео © Life.ru
Незадолго до переговоров наследный принц от имени Объединённых Арабских Эмиратов подписал соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), что открывает новые возможности для сотрудничества.
Обсуждения во Дворце независимости затронули перспективы углубления взаимовыгодного партнёрства, расширения торговых и инвестиционных связей, а также укрепления политического диалога между Россией и ОАЭ.
Ранее Владимир Путин прилетел в Республику Беларусь с двухдневным визитом. В видеообращении к участникам пленарного заседания двенадцатого Форума регионов России и Белоруссии он отметил, что Москва остаётся важнейшим партнёром Минска, имея долю в 60% от внешнеторгового оборота. Президент добавил, что по итогам форума планируется подписать около ста коммерческих соглашений. Сообщалось, что на мероприятии у главы государства будет отдельная беседа с наследным принцем ОАЭ.
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