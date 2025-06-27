Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили расширение торговых связей в Минске

В Минске во Дворце независимости состоялась отдельная двусторонняя встреча президента России Владимира Путина с наследным принцем Абу-Даби, председателем Исполнительного совета эмирата Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин встретился с Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном. Видео © Life.ru

Незадолго до переговоров наследный принц от имени Объединённых Арабских Эмиратов подписал соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), что открывает новые возможности для сотрудничества.