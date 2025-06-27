Путин назвал Россию главным партнёром Белоруссии в области экономики
Путин: Россия обеспечивает 60% внешнеторгового оборота Белоруссии
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Россия остаётся ключевым экономическим партнёром Белоруссии с долей в 60% внешнеторгового оборота. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам пленарного заседания двенадцатого Форума регионов России и Белоруссии.
«На Россию, как главного экономического партнёра Белоруссии, уже приходится около 60% внешнеторгового оборота баланса республики. В прошлом году товарооборот обновил исторический максимум и превысил 50 миллиардов долларов. По накопленным капиталовложениям в белорусскую экономику Россия прочно удерживает первое место — около 5 миллиардов долларов», — сказал Путин.
Глава государства отметил, что по итогам форума планируется подписание около ста коммерческих контрактов на сумму 20 миллиардов рублей. По его мнению, их реализация укрепит интеграцию между двумя странами.
Напомним, что Владимир Путин прибыл в Минск с двухдневным визитом. Российский лидер уже принял участие в пленарной сессии Евразийского экономического форума и поучаствует в заседании экономического совета ЕАЭС. Он отметил, что союз открыт для сотрудничества. Кроме того, по его словам, уровень безработицы в странах объединения сократился до 2,8%, а в России — до уровня в 2,3%, что является одним из лучших показателей среди всех стран мира.