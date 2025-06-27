Путин назвал Россию главным партнёром Белоруссии в области экономики

Россия остаётся ключевым экономическим партнёром Белоруссии с долей в 60% внешнеторгового оборота. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам пленарного заседания двенадцатого Форума регионов России и Белоруссии.

«На Россию, как главного экономического партнёра Белоруссии, уже приходится около 60% внешнеторгового оборота баланса республики. В прошлом году товарооборот обновил исторический максимум и превысил 50 миллиардов долларов. По накопленным капиталовложениям в белорусскую экономику Россия прочно удерживает первое место — около 5 миллиардов долларов», — сказал Путин.