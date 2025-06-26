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Регион
26 июня, 17:16

Путин: Уровень безработицы в ЕАЭС упал до 2,8%, в России — до 2,3%

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Уровень безработицы в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сократился до 2,8%, а в России — до уровня в 2,3%, что является одним из лучших показателей среди всех стран мира в принципе. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Евразийском экономическом форуме.

«Уровень безработицы, как [президент Белоруссии] Александр Григорьевич [Лукашенко] говорил, снизился в евразийском союзе до 2,8%, в России — 2,3%. Это один из лучших на сегодняшний день показателей в мире», — сказал Путин.

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Напомним, что Евразийский экономический форум приходит в Минске. С 26 по 27 июня в столице Белоруссии принимают лидеров государств, состоящих в ЕАЭС. Помимо форума, запланировано заседание Высшего Евразийского экономического совета. Самолёт Владимира Путина приземлился в минском аэропорту сегодня вечером.

Юрий Лысенко
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