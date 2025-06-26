Путин: Уровень безработицы в ЕАЭС упал до 2,8%, в России — до 2,3%

Уровень безработицы в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сократился до 2,8%, а в России — до уровня в 2,3%, что является одним из лучших показателей среди всех стран мира в принципе. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Евразийском экономическом форуме.