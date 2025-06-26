«За это стоит и заплатить»: Путин пошутил про пользу от попыток Запада обворовать Россию

Западные страны не пытаются тайно похитить российские золотовалютные активы, а делают это открыто, на ходу придумывая «юридические объяснения» такому грабежу. Об этом сказал президент России Владимир Путин на Евразийском экономическом форуме (ЕАЭС), который проходит в Минске.

Путин на саммите ЕАЭС. Видео © Life.ru

«Я сейчас подумал — всё-таки у меня базовое образование юридическое — я сказал: «кража наших золотовалютных резервов». Кража — это тайное похищение имущества. А это открытое, это грабёж. И поэтому мы, конечно же, нацелены и дальше укреплять в этой связи собственные финансовые расчётные инструменты», — пояснил российский лидер.

Путин пошутил, что такие попытки Запада ограбить Россию пойдут на пользу всему миру, так как ускорится процесс регионализации платёжных систем. Президент напомнил, что значительный объём российских золотовалютных резервов заморожен в западных банках, и из-за рубежа постоянно раздаются возгласы, что российские активы нужно изъять. Путин заверил, что это подстегнёт ответные меры.

«Это в целом полезно для мировой экономики. Может быть, за это стоит и заплатить», — резюмировал российский президент.