Путин: ЕАЭС открыт для сотрудничества со всеми заинтересованными странами
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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) способствует формированию в Евразии зоны сотрудничества и партнёрства, где учитываются интересы всех участников и уважается суверенитет каждого государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Евразийском экономическом форуме.
«Наше интеграционное объединение вносит реальный вклад в создание на нашем общем Евразийском континенте большого пространства партнёрства, сотрудничества и экономического роста, пространства, где уважается право каждого государства на собственную модель развития и учитываются интересы всех участников», — подчеркнул Путин.
По его словам, ЕАЭС готов к взаимодействию с зарубежными партнёрами и уже активно расширяет экономические связи с рядом стран и международных организаций. В мае вступило в силу соглашение о свободной торговле с Ираном, а в ближайшее время ожидается подписание аналогичных договорённостей с ОАЭ и Монголией. Также обсуждается либерализация торговли с Индонезией, Египтом и Индией.
Глава государства добавил, что именно такой подход, основанный на справедливости и равноправии, должен стать основой взаимодействия в многополярном мире. Он выразил уверенность, что ЕАЭС движется в верном направлении и динамично развивает отношения с партнёрами.
Ранее Путин заявил, что евразийский экономический союз полностью зарекомендовал себя как эффективное интеграционное объединение. Кроме того, уровень безработицы в странах ЕАЭС сократился до 2,8%, а в России — до уровня в 2,3%, что является одним из лучших показателей среди всех стран мира в принципе.