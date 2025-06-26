Путин: ЕАЭС открыт для сотрудничества со всеми заинтересованными странами

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) способствует формированию в Евразии зоны сотрудничества и партнёрства, где учитываются интересы всех участников и уважается суверенитет каждого государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Евразийском экономическом форуме.

«Наше интеграционное объединение вносит реальный вклад в создание на нашем общем Евразийском континенте большого пространства партнёрства, сотрудничества и экономического роста, пространства, где уважается право каждого государства на собственную модель развития и учитываются интересы всех участников», — подчеркнул Путин.

По его словам, ЕАЭС готов к взаимодействию с зарубежными партнёрами и уже активно расширяет экономические связи с рядом стран и международных организаций. В мае вступило в силу соглашение о свободной торговле с Ираном, а в ближайшее время ожидается подписание аналогичных договорённостей с ОАЭ и Монголией. Также обсуждается либерализация торговли с Индонезией, Египтом и Индией.