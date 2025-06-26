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Регион
26 июня, 16:45

Путин: 93% расчётов в ЕАЭС проводятся в национальных валютах

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) проводят 93% расчётов в национальных валютах. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Евразийском экономическом форуме.

«Общий объём взаимной торговли внутри объединения удвоился до 97 млрд долларов, причём 93% расчётов между нашими государствами проводятся в национальных валютах», — сказал российский лидер.

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Напомним, Евразийский экономический форум проходит в Минске. Владимир Путин прилетел в белорусскую столицу с двухдневным визитом сегодня вечером. В ходе выступления на Евразийском экономическом форуме (ЕАЭС) он сделал ряд важных заявлений, в том числе обвинил Запад в попытке грабежа активов России.

Юрий Лысенко
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