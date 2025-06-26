Путин: 93% расчётов в ЕАЭС проводятся в национальных валютах

Государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) проводят 93% расчётов в национальных валютах. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Евразийском экономическом форуме.

«Общий объём взаимной торговли внутри объединения удвоился до 97 млрд долларов, причём 93% расчётов между нашими государствами проводятся в национальных валютах», — сказал российский лидер.

Напомним, Евразийский экономический форум проходит в Минске. Владимир Путин прилетел в белорусскую столицу с двухдневным визитом сегодня вечером. В ходе выступления на Евразийском экономическом форуме (ЕАЭС) он сделал ряд важных заявлений, в том числе обвинил Запад в попытке грабежа активов России.