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26 июня, 13:30

Эйсмонт — об обещании Лукашенко: Путину подготовили эксклюзивный подарок

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Белоруссия подготовила особенный сюрприз для президента России Владимира Путина. Об этом рассказала пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

«По поводу подарка я скажу так. У нас, как вы, я уверена, знаете, с выполнением обещаний всё в порядке — три года ждать не надо. Эксклюзив для Владимира Владимировича и других высоких гостей — готов», — сказала она ТАСС.

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Напомним, Александр Лукашенко решил удивить Владимира Путина оригинальным подарком. Во время посещения предприятия «Молочный мир», расположенного в Гродненской области, он предложил изготовить специальный сыр с изображением Кремля. Эта идея пришла ему в голову во время осмотра продукции, в частности, сыра «Президентский». Обращаясь к работникам предприятия, Лукашенко предложил украсить сыр символикой российской столицы, чтобы преподнести этот необычный презент Путину во время его запланированного визита в Беларусь в конце месяца.

Стоит отметить, что ранее Путин уже демонстрировал журналистам сладкий подарок от Лукашенко — шоколад, о котором он отозвался как о лакомстве с неповторимым вкусом.

Анастасия Никонорова
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