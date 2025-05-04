«Очень вкусно»: Путин показал журналистам сладкий подарок от Лукашенко
Путин сообщил, что Лукашенко привёз ему в подарок белорусский шоколад
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил президенту РФ Владимиру Путину шоколад. Как отметил российский лидер, его вкус трудно передать словами.
«Это подарок Александра Григорьевича как раз. Шоколадки белорусские. Очень вкусно. Могу побаловать вас, если хотите», — сказал президент в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», показывая журналистам коробку с шоколадом на кухне в своей кремлёвской квартире.
Также президент РФ признался, что совсем не строг с внуками и разрешает им приезжать к себе на работу в Кремль. Однако, по его словам, близкие стараются заранее сообщать о визите, зная очень плотный график российского лидера.