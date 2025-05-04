«Очень вкусно»: Путин показал журналистам сладкий подарок от Лукашенко

«Это подарок Александра Григорьевича как раз. Шоколадки белорусские. Очень вкусно. Могу побаловать вас, если хотите», — сказал президент в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», показывая журналистам коробку с шоколадом на кухне в своей кремлёвской квартире.

Также президент РФ признался, что совсем не строг с внуками и разрешает им приезжать к себе на работу в Кремль. Однако, по его словам, близкие стараются заранее сообщать о визите, зная очень плотный график российского лидера.