Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июня, 16:59

«Безусловно, окреп»: Путин отметил эффективность ЕАЭС за 10 лет работы

Путин заявил, что ЕАЭС вырос в успешное интеграционное объединение

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Евразийский экономический союз полностью зарекомендовал себя как эффективное интеграционное объединение. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал в ходе пленарного заседания Евразийского экономического форума в Минске.

«За это время он, безусловно, окреп, состоялся в качестве успешного интеграционного объединения», — подчеркнул российский лидер и напомнил, что ЕАЭС существует уже 10 лет.

Пашинян примет участие в саммите ЕАЭС по видеосвязи
Пашинян примет участие в саммите ЕАЭС по видеосвязи

Ранее сообщалось, что в расписании президента РФ Владимира Путина нет запланированных двусторонних встреч в Минске. Однако не исключено, что краткие переговоры будут организованы «на ногах». ЕАЭС проводит саммит 26 и 27 июня.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Путин
  • ЕАЭС
  • Белоруссия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar