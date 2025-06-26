«Безусловно, окреп»: Путин отметил эффективность ЕАЭС за 10 лет работы

Евразийский экономический союз полностью зарекомендовал себя как эффективное интеграционное объединение. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал в ходе пленарного заседания Евразийского экономического форума в Минске.

«За это время он, безусловно, окреп, состоялся в качестве успешного интеграционного объединения», — подчеркнул российский лидер и напомнил, что ЕАЭС существует уже 10 лет.