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25 июня, 14:23

В Кремле прокомментировали встречу Лукашенко со спецпосланником Трампа

Ушаков: Лукашенко, вероятно, рассказал Путину о визите Келлога в Минск

Александр Лукашенко и Кит Келлог. Обложка © Сайт президента Белоруссии

Александр Лукашенко и Кит Келлог. Обложка © Сайт президента Белоруссии

В ходе телефонного разговора президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, возможно, поднимался вопрос о визите в Минск спецпосланника лидера США Кита Келлога. Об этом журналистам заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Наверное, было бы странно, если бы в ходе телефонного разговора после контактов с Келлогом президент Белоруссии не упомянул бы об этом своему другу и коллеге российскому президенту», — отметил представитель Кремля в ходе брифинга.

Стали известны темы шестичасовых переговоров Лукашенко и спецпосланника Трампа
Стали известны темы шестичасовых переговоров Лукашенко и спецпосланника Трампа

Напомним, ранее сегодня Путин и Лукашенко провели телефонный разговор. В частности, они обсудили грядущий саммит ЕАЭС, который пройдёт 26-27 июня в Минске, а также ситуацию на Ближнем Востоке и Украине. Также, вероятно, была поднята тема о шестичасовых переговоров Лукашенко со спецпосланником Трампа Китом Келлогом 22 июня.

Мария Любицкая
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