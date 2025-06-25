В Кремле прокомментировали встречу Лукашенко со спецпосланником Трампа

В ходе телефонного разговора президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, возможно, поднимался вопрос о визите в Минск спецпосланника лидера США Кита Келлога. Об этом журналистам заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Наверное, было бы странно, если бы в ходе телефонного разговора после контактов с Келлогом президент Белоруссии не упомянул бы об этом своему другу и коллеге российскому президенту», — отметил представитель Кремля в ходе брифинга.