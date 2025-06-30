В Кремле ответили на вопрос о разговоре Путина с Алиевым
Песков: Переговоры Путина и Алиева в настоящее время не запланированы
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Телефонных контактов между президентом России Владимиром Путиным и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в ближайшее время не предвидится. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«В настоящий момент в повестке дня такого разговора, нет, но с другой стороны, если он потребуется, конечно же, он состоится в самые сжатые сроки», — ответил официальный представитель Кремля в ходе брифинга.
Напомним, 27 июня СК провёл в Свердловской области специальную операцию по задержанию преступников, причастных к убийству в 2001 году. 28 июня сообщалось, что во время оперативных мероприятий один из задержанных умер от инфаркта — у него были проблемы с сердцем, скорая не смогла его спасти. В МИД Азербайджана выразили России протест и вызвали временного поверенного по делам РФ в связи с задержанием граждан республики. Также позднее стало известно об аресте одного из фигурантов дела. После задержаний делегация парламента Азербайджана отменила визит в Москву.