В Кремле ответили на вопрос о разговоре Путина с Алиевым

Телефонных контактов между президентом России Владимиром Путиным и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в ближайшее время не предвидится. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В настоящий момент в повестке дня такого разговора, нет, но с другой стороны, если он потребуется, конечно же, он состоится в самые сжатые сроки», — ответил официальный представитель Кремля в ходе брифинга.