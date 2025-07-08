Глава Росфинмониторинга доложил Путину об арестах активов на 23 млрд рублей

Президент России Владимир Путин провёл встречу с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным. Руководитель службы представил отчёт о принятых мерах и достигнутых результатах в противодействии финансовым преступлениям. По его словам, в 2024 году был наложен арест на денежные средства и имущество на общую сумму свыше 23 млрд рублей. Ещё около 14,5 млрд было предписано к возмещению в пользу государства.

Владимир Путин провёл встречу с Юрием Чиханчиным. Видео © Telegram/ Кремль. Новости

Параллельно с этим ведомство передало свои материалы в правоохранительные органы: на их базе возбуждено порядка 1 000 уголовных дел. По итогам судебных процедур и исполнительных производств государству возвращено более 200 млрд рублей, дополнительно доначислено налогов и сборов почти на 190 млрд, которые также обращены в доход федерального бюджета. Кроме того, Росфинмониторинг успешно боролся с «теневыми площадками».

«Шесть теневых площадок ликвидировано с общим объёмом порядка 11 млрд рублей, установлено более 50 организаторов и свыше 300 заказчиков «теневых услуг», технических участников — около 2 тысяч», — доложил Чиханчин.