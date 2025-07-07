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7 июля, 10:28

Мошенники обманом заполучили почти 5 млн рублей от пенсионера из Петербурга

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Петербурге 76-летний мужчина пострадал от мошенников, которые выманили у него около пяти миллионов рублей. Об этом пишет 78.ru.

По данным телеканала, 6 июля пенсионер обратился в полицию. Он рассказал, что 3 июля ему звонили неизвестные, которые представились якобы сотрудниками различных структур. Под предлогом обеспечения сохранности денег мошенники убедили пострадавшего передать 4,35 миллиона рублей курьеру. Возбуждено уголовное дело.

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А ранее Life.ru сообщал, что аферисты начали воровать деньги у пенсионеров под видом вручения подарков. По данным МВД РФ, с пострадавшим пожилым мужчиной связался якобы работник муниципалитета, и сообщил, что ему выдадут подарок к празднику. Для получения нужно было продиктовать номер СНИЛС.

Дарья Нарыкова
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