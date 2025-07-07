Мошенники обманом заполучили почти 5 млн рублей от пенсионера из Петербурга

В Петербурге 76-летний мужчина пострадал от мошенников, которые выманили у него около пяти миллионов рублей. Об этом пишет 78.ru.

По данным телеканала, 6 июля пенсионер обратился в полицию. Он рассказал, что 3 июля ему звонили неизвестные, которые представились якобы сотрудниками различных структур. Под предлогом обеспечения сохранности денег мошенники убедили пострадавшего передать 4,35 миллиона рублей курьеру. Возбуждено уголовное дело.