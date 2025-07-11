«Белгород не сдаётся»: Гладков подарил Путину картину художницы, выполненную на обломке ракеты ПВО
Гладков подарил Путину картину художницы, выполненную на обломке ракеты ПВО
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин получил в подарок от губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова необычную картину, созданную на обломке крышки ракеты ПВО. Там изображена девушка с собакой, а надпись гласит: «Белгород не сдаётся». Автором работы является местная художница.
Фрагмент встречи Путина с Гладковым. Видео © Life.ru
«Владимир Владимирович, для нас ПВО стала нормой жизни. Когда читаешь книги о Великой Отечественной войне, очень много было написано книг, песен, картин. Тяжёлые испытания на приграничных жителей выпали. Одна из девушек, художница, на осколках (боеприпаса от комплекса) С-400 стала рисовать эти картины», — сказал Гладков.
Президент отреагировал благодарностью, попросив передать автору картины слова признательности. Путин также назвал картину хорошей и душевной.
Как ранее сообщал Life.ru, в Кремле сегодня состоялась встреча Путина с Гладковым. В ходе неё, в частности, обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, включая здравоохранение и образование.