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11 июля, 11:23

«Белгород не сдаётся»: Гладков подарил Путину картину художницы, выполненную на обломке ракеты ПВО

Гладков подарил Путину картину художницы, выполненную на обломке ракеты ПВО

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин получил в подарок от губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова необычную картину, созданную на обломке крышки ракеты ПВО. Там изображена девушка с собакой, а надпись гласит: «Белгород не сдаётся». Автором работы является местная художница.

Фрагмент встречи Путина с Гладковым. Видео © Life.ru

«Владимир Владимирович, для нас ПВО стала нормой жизни. Когда читаешь книги о Великой Отечественной войне, очень много было написано книг, песен, картин. Тяжёлые испытания на приграничных жителей выпали. Одна из девушек, художница, на осколках (боеприпаса от комплекса) С-400 стала рисовать эти картины», — сказал Гладков.

Президент отреагировал благодарностью, попросив передать автору картины слова признательности. Путин также назвал картину хорошей и душевной.

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Как ранее сообщал Life.ru, в Кремле сегодня состоялась встреча Путина с Гладковым. В ходе неё, в частности, обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, включая здравоохранение и образование.

Наталья Демьянова
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