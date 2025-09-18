Путин: На линии фронта в СВО находится более 700 тысяч бойцов

На линии боевого соприкосновения в зоне СВО находится более 700 тысяч российских бойцов, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Понимаете, на линии боевого соприкосновения свыше 700 тысяч человек находится», — сказал он в ходе встречи с лидерами фракций, комментируя идею о квотах для ветеранов СВО в органах власти.