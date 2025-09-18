Владимир Путин
18 сентября, 14:44

Путин: На линии фронта в СВО находится более 700 тысяч бойцов

На линии боевого соприкосновения в зоне СВО находится более 700 тысяч российских бойцов, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Понимаете, на линии боевого соприкосновения свыше 700 тысяч человек находится», — сказал он в ходе встречи с лидерами фракций, комментируя идею о квотах для ветеранов СВО в органах власти.

Глава государства призвал выбирать из ветеранов тех людей, которые склонны именно к такому виду деятельности, однако в целом он поддержал выдвижение участников СВО на руководящие посты в партиях и органах власти.

Путин поручил разработать беззаявительную поддержку для ветеранов СВО
Путин подчеркнул, что бойцы, прошедшие горячие точки, смогут внести свой вклад в работу партийных, федеральных и муниципальных структур.

Александра Вишнякова
