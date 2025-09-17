Путин поручил разработать беззаявительную поддержку для ветеранов СВО
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин распорядился обеспечить автоматическое назначение мер поддержки ветеранам СВО и их близким, без необходимости подавать заявления. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.
Как следует из документа, правительству совместно с Минобороны, фондом «Защитники Отечества» и региональными властями поручено разработать предложения по электронному предоставлению мер социальной поддержки участникам СВО и их семьям. Это должно осуществляться как в беззаявительном, так и в проактивном режиме.
В частности, для реализации этой задачи будут использованы федеральный и региональные порталы государственных услуг. Доклад по теме Путин ожидает получить до 25 сентября.
Ранее Путин в ходе встречи с губернатором Смоленской области Василием Анохиным заявил, что поддержка участников СВО и их семей – это не просто кратковременная акция, а постоянная и приоритетная задача государства. Властям региона президент поручил обеспечить персональный подход к решению проблем каждой семьи.