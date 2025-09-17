Путин поручил разработать беззаявительную поддержку для ветеранов СВО

В частности, для реализации этой задачи будут использованы федеральный и региональные порталы государственных услуг. Доклад по теме Путин ожидает получить до 25 сентября.

Ранее Путин в ходе встречи с губернатором Смоленской области Василием Анохиным заявил, что поддержка участников СВО и их семей – это не просто кратковременная акция, а постоянная и приоритетная задача государства. Властям региона президент поручил обеспечить персональный подход к решению проблем каждой семьи.