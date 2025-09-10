«Внимание должно быть постоянное»: Путин назвал поддержку бойцов СВО данью государства
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Поддержка участников СВО и их семей – это не просто кратковременная акция, а постоянная и приоритетная задача государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Смоленской области Василием Анохиным в Кремле.
«Внимание должно быть постоянное. Это не какое-то модное направление... Это дань со стороны государства тем людям, которые встают на его защиту. Это должно быть на постоянной основе», — сказал Путин.
Глава государства также поручил региональным властям обеспечить персональный подход к решению проблем каждой семьи.
Напомним, что на встрече с губернатором Смоленской области Путин также выразил удовлетворение тем, что регион демонстрирует низкий процент школ, работающих во вторую и третью смену, а также имеет меньше аварийного жилья, чем в среднем по стране. Кроме того, президент поддержал инициативу проведения одного из будущих форумов регионов России и Белоруссии на территории Смоленской области.