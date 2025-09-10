Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 12:57

«Внимание должно быть постоянное»: Путин назвал поддержку бойцов СВО данью государства

Путин: Помощь участникам СВО является данью со стороны государства

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Поддержка участников СВО и их семей – это не просто кратковременная акция, а постоянная и приоритетная задача государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Смоленской области Василием Анохиным в Кремле.

«Внимание должно быть постоянное. Это не какое-то модное направление... Это дань со стороны государства тем людям, которые встают на его защиту. Это должно быть на постоянной основе», — сказал Путин.

Глава государства также поручил региональным властям обеспечить персональный подход к решению проблем каждой семьи.

«Страшнее всего»: В спокойном заявлении Путина увидели сигнал к новой фазе СВО
«Страшнее всего»: В спокойном заявлении Путина увидели сигнал к новой фазе СВО

Напомним, что на встрече с губернатором Смоленской области Путин также выразил удовлетворение тем, что регион демонстрирует низкий процент школ, работающих во вторую и третью смену, а также имеет меньше аварийного жилья, чем в среднем по стране. Кроме того, президент поддержал инициативу проведения одного из будущих форумов регионов России и Белоруссии на территории Смоленской области.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar