«Внимание должно быть постоянное»: Путин назвал поддержку бойцов СВО данью государства

Поддержка участников СВО и их семей – это не просто кратковременная акция, а постоянная и приоритетная задача государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Смоленской области Василием Анохиным в Кремле.

«Внимание должно быть постоянное. Это не какое-то модное направление... Это дань со стороны государства тем людям, которые встают на его защиту. Это должно быть на постоянной основе», — сказал Путин.

Глава государства также поручил региональным властям обеспечить персональный подход к решению проблем каждой семьи.