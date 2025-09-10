Путин встретился с губернатором Смоленской области Анохиным в Кремле

Президент России Владимир Путин провёл в Кремле встречу с губернатором Смоленской области Василием Анохиным. На повестке дня были вопросы поддержки участников СВО и их близких, а также текущее социально-экономическое положение региона, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент провёл встречу с губернатором Смоленской области Анохиным. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Внимание (к участникам СВО и их семьям со стороны властей) должно быть постоянное. Это не какое-то модное направление. Это дань со стороны государства тем людям, которые встают на его защиту. Это должно быть на постоянной основе», — сказал президент.

Обсуждая положение дел в регионе, Путин выразил удовлетворение тем, что Смоленская область демонстрирует низкий процент школ, работающих во вторую и третью смену, а также имеет меньше аварийного жилья, чем в среднем по стране. В дополнение к этому, президент поддержал инициативу проведения одного из будущих форумов регионов России и Белоруссии на территории Смоленской области.