Путину в «Сириусе» показали «молодильную клубнику» и виноград будущего

В ходе визита в лабораторный комплекс университета «Сириус» президенту России Владимиру Путину представили инновационные разработки в области сельскохозяйственной биотехнологии. В частности, «молодильную клубнику» и усовершенствованный виноград сорта «мерло».

Председатель учёного совета университета Роман Иванов продемонстрировал главе государства результаты редактирования генома растений, подчеркнув, что технология не создаёт ГМО, а ускоряет естественные эволюционные процессы. Учёные добились устойчивости винограда сорта «мерло» к грибковым инфекциям без применения фунгицидов, а также увеличили содержание антиоксидантов в клубнике в 12 раз.

Путин отдельно уточнил, не требуется ли таким растениям химическая обработка, на что получил подтверждение, что редактирование генома позволяет исключить применение агрохимикатов. Отмечается, что лабораторный комплекс «Сириуса», открытый в 2022 году, оснащён современным оборудованием для исследований в области генетики и биотехнологий растений.