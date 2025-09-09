Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
9 сентября, 16:57

Путину в «Сириусе» показали «молодильную клубнику» и виноград будущего

В Сириусе Путину показали молодильную клубнику и усовершенствованный виноград

Обложка © Life.ru

В ходе визита в лабораторный комплекс университета «Сириус» президенту России Владимиру Путину представили инновационные разработки в области сельскохозяйственной биотехнологии. В частности, «молодильную клубнику» и усовершенствованный виноград сорта «мерло».

Председатель учёного совета университета Роман Иванов продемонстрировал главе государства результаты редактирования генома растений, подчеркнув, что технология не создаёт ГМО, а ускоряет естественные эволюционные процессы. Учёные добились устойчивости винограда сорта «мерло» к грибковым инфекциям без применения фунгицидов, а также увеличили содержание антиоксидантов в клубнике в 12 раз.

Путин отдельно уточнил, не требуется ли таким растениям химическая обработка, на что получил подтверждение, что редактирование генома позволяет исключить применение агрохимикатов. Отмечается, что лабораторный комплекс «Сириуса», открытый в 2022 году, оснащён современным оборудованием для исследований в области генетики и биотехнологий растений.

Ранее Владимиру Путину продемонстрировали новейшие разработки в области биомедицинских технологий во время посещения лабораторного комплекса университета «Сириус». Особое внимание в ходе визита было уделено технологиям восстановления тактильной чувствительности у пациентов с протезами.

