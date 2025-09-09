Специалисты «Сириуса» показали Путину новые разработки в области биомедицины

Президенту России Владимиру Путину продемонстрировали новейшие разработки в области биомедицинских технологий во время посещения лабораторного комплекса университета «Сириус». Кадры оказались в распоряжении Life.ru.

Владимиру Путину продемонстрировали новейшие разработки в «Сириус». Видео © Life.ru

Особое внимание в ходе визита было уделено технологиям восстановления тактильной чувствительности у пациентов с протезами. Уникальные разработки позволяют вернуть людям с ограниченными возможностями способность ощущать прикосновения и температуру объектов через протезированные конечности.

Лабораторный комплекс, открытый в сентябре 2022 года, оснащён передовым исследовательским оборудованием для работы в области генетики, иммунологии и медицинских биотехнологий. На его базе ведутся прорывные исследования в сфере генной терапии, фармацевтики и аграрной биотехнологии, что соответствует стратегическим задачам развития научно-технологического потенциала страны.