Число подписчиков канала Путина в MАХ за сутки превысило 150 тысяч человек

Количество подписчиков официального канала президента России Владимира Путина в мессенджере MАХ перевалило за 150 тысяч человек только в первые сутки, что является своего рода рекордом. Для сравнения — на аналогичный канал в Telegram за всё время подписались чуть более 292 тысяч пользователей.

Канал появился 8 сентября, и в нём опубликовано уже два поста, собравших за первые часы свыше 25 тысяч реакций подписчиков. При этом речь идёт именно о канале президента в MАХ, а не пресс-службы Кремля. Мессенджер стал российской цифровой платформой, которая предоставит пользователям большое число возможностей в плане взаимодействия с госорганами.