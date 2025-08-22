Мессенджер MAX
22 августа, 09:45

Россияне смогут записываться к врачу через мессенджер MAX

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KateV28

Россияне получили возможность записываться к врачу через мессенджер МАХ. Как заявили в цифровой платформе SQNS, интеграция сервисов в будущем позволит медицинским учреждениям оперативно и удобно взаимодействовать с пациентами, гарантируя при этом безопасный обмен данными.

«Для пользователей в мессенджере будет доступна прямая связь с клиникой, а также онлайн-запись на приём к специалисту через мини-приложение», — говорится в релизе.

Клиники, уже работающие с SQNS, получат доступ к мессенджеру, где их иконка будет отображаться на главном экране. Новым пользователям платформы МАХ предложено создать верифицированный бизнес-аккаунт. Это, как ожидается, укрепит доверие пациентов и подчеркнёт статус клиники как официального медицинского учреждения в приложении. В дальнейшем МАХ планирует интеграцию с государственными сервисами, что обеспечит клиникам безопасное и прямое взаимодействие с пациентами, включая уведомления и юридические вопросы, в рамках единой платформы.

Напомним, MAX — универсальная российская цифровая платформа, предоставляющая разнообразные услуги. Основой является мессенджер с поддержкой аудио- и видеозвонков, чатов, голосовых сообщений, передачи крупных файлов и денежных переводов. 19 августа платформа сообщила о 18 миллионах пользователей. Наибольшая активность зафиксирована в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Краснодаре, Екатеринбурге и Казани. С 1 сентября мессенджер MAX станет обязательным для предустановки на все гаджеты, продаваемые в России, заменив «VK Мессенджер».

Анастасия Никонорова
