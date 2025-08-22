Россияне смогут записываться к врачу через мессенджер MAX

Россияне получили возможность записываться к врачу через мессенджер МАХ. Как заявили в цифровой платформе SQNS, интеграция сервисов в будущем позволит медицинским учреждениям оперативно и удобно взаимодействовать с пациентами, гарантируя при этом безопасный обмен данными.

«Для пользователей в мессенджере будет доступна прямая связь с клиникой, а также онлайн-запись на приём к специалисту через мини-приложение», — говорится в релизе.

Клиники, уже работающие с SQNS, получат доступ к мессенджеру, где их иконка будет отображаться на главном экране. Новым пользователям платформы МАХ предложено создать верифицированный бизнес-аккаунт. Это, как ожидается, укрепит доверие пациентов и подчеркнёт статус клиники как официального медицинского учреждения в приложении. В дальнейшем МАХ планирует интеграцию с государственными сервисами, что обеспечит клиникам безопасное и прямое взаимодействие с пациентами, включая уведомления и юридические вопросы, в рамках единой платформы.