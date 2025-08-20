Новый способ защиты: Код для входа в «Госуслуги» можно будет получить в Max

Российским пользователям портала «Госуслуги» стала доступна новая функция получения одноразового кода для входа через национальный мессенджер Мах. Как сообщило Минцифры России, пока что опция работает в тестовом режиме.

В министерстве пояснили, что данный метод предлагает дополнительный способ защиты учётной записи. Одноразовый пароль (OTP-код) будет поступать непосредственно в мессенджер. Отмечается, что в скором времени подключить эту возможность смогут все пользователи портала.

Среди преимуществ нового способа в Минцифры выделили повышенную безопасность. Мессенджер помогает противостоять мошенникам: перед отправкой кода чат-бот задаёт контрольные вопросы, призванные выявить злоумышленника. В случае если ответы покажутся подозрительными, код выслан не будет, а пользователь получит предупреждение о потенциальной опасности.

Кроме того, сервис избавляет от необходимости устанавливать отдельное приложение для генерации одноразовых паролей, если мессенджер Мах уже установлен. Это решение также предназначено для тех, у кого нет технической возможности получать коды через СМС-сообщения.

В ведомстве уточнили, что речь идёт исключительно о втором факторе аутентификации для входа в учётную запись. Процедуры смены пароля или восстановления доступа к аккаунту по-прежнему требуют подтверждения по СМС.

Остальные методы двухфакторной защиты на «Госуслугах» продолжают действовать. Пользователи могут по-прежнему использовать СМС-коды, TOTP-коды из специальных приложений-генераторов, а также биометрию.