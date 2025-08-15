Новые функции защиты: В Max внедрили кнопку жалоб и безопасный режим
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KateV28
Национальный мессенджер Max ввёл новые инструменты для защиты пользователей от вредоносного контента. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса. Теперь в чатах доступна кнопка «Пожаловаться», позволяющая отправлять модераторам сообщения о подозрительной активности. Для этого нужно удерживать проблемное сообщение, выбрать причину жалобы и отправить обращение.
«Центр безопасности фиксирует не только спам, но и оскорбления, фишинг, попытки социальной инженерии», — заверили в Max.
Дополнительной защитой стал безопасный режим, скрывающий профиль от поиска по номеру телефона и блокирующий входящие вызовы от незнакомцев. Для его активации требуется установить специальный пин-код.
Эти меры дополняют нейросетевые фильтры и круглосуточный мониторинг модераторов. Официально мессенджер будет запущен позднее, но уже сейчас доступны базовые функции — подписки на каналы, реакции и настройка уведомлений.
В ближайшее время разработчики обещают интеграцию с порталом «Госуслуги», включая систему цифрового идентификатора и функцию электронной подписи. Также планируется добавить образовательные сервисы для пользователей.
Напомним, MAX — российская цифровая платформа с широким набором сервисов для пользователей. Она включает мессенджер с поддержкой аудио- и видеозвонков, чатов, голосовых сообщений, отправки больших файлов и денежных переводов. Платформа уже объявила о достижении 1 миллиона пользователей: 75% из них предпочитают Android, 23% — iOS, а 2% используют версию для ПК. Национальный мессенджер MAX будет официально представлен в начале осени.