Новые функции защиты: В Max внедрили кнопку жалоб и безопасный режим

Национальный мессенджер Max ввёл новые инструменты для защиты пользователей от вредоносного контента. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса. Теперь в чатах доступна кнопка «Пожаловаться», позволяющая отправлять модераторам сообщения о подозрительной активности. Для этого нужно удерживать проблемное сообщение, выбрать причину жалобы и отправить обращение.

«Центр безопасности фиксирует не только спам, но и оскорбления, фишинг, попытки социальной инженерии», — заверили в Max.

Дополнительной защитой стал безопасный режим, скрывающий профиль от поиска по номеру телефона и блокирующий входящие вызовы от незнакомцев. Для его активации требуется установить специальный пин-код.

Эти меры дополняют нейросетевые фильтры и круглосуточный мониторинг модераторов. Официально мессенджер будет запущен позднее, но уже сейчас доступны базовые функции — подписки на каналы, реакции и настройка уведомлений.