13 августа, 18:53

В мессенджере MAX появился канал Володина

Вячеслав Володин. Обложка © Life.ru

Официальный канал председателя Государственной думы Вячеслава Володина появился в мессенджере MAX. О регистрации в национальном мессенджере спикер сообщил в своём Telegram-канале.

«Это не составило никакого труда — скачал приложение и авторизовался в нём»,написал Володин.

По словам Володина, так он расширяет возможности для общения. Спикер добавил, что голосовые сообщения в МАХ работают отлично и призвал присоединяться к его каналу.

Ранее в Госдуме сообщили, что в ближайшее время российский мессенджер MAX интегрирует сервис «Госуслуги». Все нужные разрешения от государственных органов были получены еще два месяца назад в ходе закрытого тестирования обновления.

Лия Мурадьян
