В мессенджере MAX появился канал Володина

Официальный канал председателя Государственной думы Вячеслава Володина появился в мессенджере MAX. О регистрации в национальном мессенджере спикер сообщил в своём Telegram-канале.

«Это не составило никакого труда — скачал приложение и авторизовался в нём», — написал Володин.

По словам Володина, так он расширяет возможности для общения. Спикер добавил, что голосовые сообщения в МАХ работают отлично и призвал присоединяться к его каналу.