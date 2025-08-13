В мессенджере MAX появился канал Володина
Вячеслав Володин. Обложка © Life.ru
Официальный канал председателя Государственной думы Вячеслава Володина появился в мессенджере MAX. О регистрации в национальном мессенджере спикер сообщил в своём Telegram-канале.
«Это не составило никакого труда — скачал приложение и авторизовался в нём», — написал Володин.
По словам Володина, так он расширяет возможности для общения. Спикер добавил, что голосовые сообщения в МАХ работают отлично и призвал присоединяться к его каналу.
Ранее в Госдуме сообщили, что в ближайшее время российский мессенджер MAX интегрирует сервис «Госуслуги». Все нужные разрешения от государственных органов были получены еще два месяца назад в ходе закрытого тестирования обновления.