GigaChat поможет пользователям российского мессенджера спастись от мошенников

Пользователи российского мессенджера MAX теперь могут повысить цифровую грамотность и научиться распознавать интернет-мошенников с помощью чат-бота GigaChat. Он отвечает на популярные вопросы и помогает сохранить личные данные в безопасности.

«Как понять, что тебе пишет мошенник?; Как вести себя с мошенниками?; Что делать, если сообщил мошенникам данные карты, пароль из СМС?», — достаточно ввести в чат-боте один из следующих вопросов.

После этого GigaChat предоставит пошаговые советы и расскажет, как не попасться на уловки злоумышленников. Ранее в мессенджере уже были реализованы безопасный режим и встроенные системы защиты пользовательских данных, но с новой функцией цифровая безопасность выходит на новый уровень.