GigaChat поможет пользователям российского мессенджера спастись от мошенников
GigaChat поможет пользователям российского MAX спастись от мошенников
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Пользователи российского мессенджера MAX теперь могут повысить цифровую грамотность и научиться распознавать интернет-мошенников с помощью чат-бота GigaChat. Он отвечает на популярные вопросы и помогает сохранить личные данные в безопасности.
«Как понять, что тебе пишет мошенник?; Как вести себя с мошенниками?; Что делать, если сообщил мошенникам данные карты, пароль из СМС?», — достаточно ввести в чат-боте один из следующих вопросов.
После этого GigaChat предоставит пошаговые советы и расскажет, как не попасться на уловки злоумышленников. Ранее в мессенджере уже были реализованы безопасный режим и встроенные системы защиты пользовательских данных, но с новой функцией цифровая безопасность выходит на новый уровень.
В России активно развивается национальный многофункциональный сервис обмена сообщениями — мессенджер MAX. Этот проект реализует компания «Коммуникационная платформа», которая входит в холдинг VK. Сервис обеспечивает защищённое общение пользователей и предоставляет доступ к широкому спектру цифровых услуг как от государственных органов, так и коммерческих организаций.