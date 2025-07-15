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15 июля, 08:15

Мишустин подписал распоряжение о развитии национального мессенджера MAX

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин утвердил распоряжение о развитии национального многофункционального сервиса обмена сообщениями — мессенджера MAX. Его создаёт компания «Коммуникационная платформа», входящая в состав холдинга VK.

MAX предлагает защищённое общение и доступ к разнообразным цифровым услугам от государственных структур и коммерческих организаций. Вся инфраструктура размещена на территории России, что обеспечивает надёжное хранение данных и высокую степень безопасности пользователей.

На сегодняшний день платформа предоставляет быстрый и простой мессенджер, который умеет пересылать файлы объёмом до 4 ГБ, проводить аудио- и видеозвонки даже при нестабильном соединении, а также групповые видеоконференции без ограничений по времени и числу участников. Кроме того, доступны общие чаты, денежные переводы внутри диалогов, интегрированный ИИ-помощник GigaChat 2.0, а также мини-приложения российских компаний. В тестовом режиме функционируют информационные каналы СМИ и популярных блогеров.

В ближайшем будущем в MAX появятся новые функции:

  • Возможность входа в Госуслуги напрямую из мессенджера для удобного доступа к государственным сервисам.
  • Цифровой ID, позволяющий подтверждать личность без бумажных документов в повседневных ситуациях.
  • Электронная подпись «Госключ» для безопасного оформления документов и обмена проверенной информацией между гражданами, государством и бизнесом.
  • Образовательные инструменты для защищённого взаимодействия учителей, учеников и родителей на национальной платформе.
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Всего месяц назад в мессенджере MAX зарегистрировался первый миллион пользователей. В Кремле отмечали, что все сотрудники также перейдут туда, когда приложение будет в полноформатном рабочем состоянии. Сейчас большинство аудитории — владельцы Android-устройств (75%).

Владимир Озеров
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