В Госдуме назвали сроки внедрения «Госуслуг» в мессенджер MАХ

Воспользоваться сервисом «Госуслуги» через отечественный мессенджер МАХ люди смогут в ближайшие недели. Данное заявление сделал первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

«Пообщался с разработчиками национального мессенджера и выяснил, что «Госуслуги» появятся в МАХ уже через несколько недель», — написал он в своём телеграм-канале.

По словам парламентария, все необходимые разрешения от ведомств были получены ещё два месяца назад, когда началось закрытое тестирование интеграции. Горелкин подчеркнул, что Минцифры официально подтвердило работу над объединением платформ, а разработчики заверили о практически завершённой интеграции, соответствующей всем требованиям безопасности.

Депутат подчеркнул, что защита данных пользователей и устойчивость к кибератакам являются ключевыми приоритетами проекта. В мессенджере реализован комплексный подход к безопасности, включающий постоянный мониторинг угроз, программу bug bounty, AI-анализ кода и антифрод-технологии. Он также выразил сомнение, что иностранные мессенджеры на российском рынке могут обеспечить аналогичную безопасность. Именно страх конкурентов потерять долю рынка является причиной распространения фейковых сведений о МАХ.