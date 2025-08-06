В Госдуме назвали сроки внедрения «Госуслуг» в мессенджер MАХ
Горелкин: Через несколько недель в мессенджере MАХ появится сервис Госуслуги
Обложка © ТАСС / «Ведомости» / Максим Стулов
Воспользоваться сервисом «Госуслуги» через отечественный мессенджер МАХ люди смогут в ближайшие недели. Данное заявление сделал первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.
«Пообщался с разработчиками национального мессенджера и выяснил, что «Госуслуги» появятся в МАХ уже через несколько недель», — написал он в своём телеграм-канале.
По словам парламентария, все необходимые разрешения от ведомств были получены ещё два месяца назад, когда началось закрытое тестирование интеграции. Горелкин подчеркнул, что Минцифры официально подтвердило работу над объединением платформ, а разработчики заверили о практически завершённой интеграции, соответствующей всем требованиям безопасности.
Депутат подчеркнул, что защита данных пользователей и устойчивость к кибератакам являются ключевыми приоритетами проекта. В мессенджере реализован комплексный подход к безопасности, включающий постоянный мониторинг угроз, программу bug bounty, AI-анализ кода и антифрод-технологии. Он также выразил сомнение, что иностранные мессенджеры на российском рынке могут обеспечить аналогичную безопасность. Именно страх конкурентов потерять долю рынка является причиной распространения фейковых сведений о МАХ.
Напомним, что MAX — российская цифровая платформа пользовательских сервисов. На ней доступны мессенджер с аудио и видеозвонками, чатами, голосовыми сообщениями, отправкой больших файлов и денежных переводов. Ранее сообщалось, что мессенджер зафиксировал первый миллион пользователей. Больше всего их на Android (75%), на iOS — 23% и 2% — на версии для ПК.