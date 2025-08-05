В мессенджере Мах три канала преодолели отметку в 100 тысяч подписчиков
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В национальном мессенджере Мах появились первые каналы с аудиторией свыше 100 тысяч пользователей. Лидирует канал «Мир сегодня с Юрием Подолякой» с 130 тысячами подписчиков.
За ним следует «Соловьёв» с 107 тысячами. Третье место занимает Mash с 93 тысячами подписчиков. Всего в мессенджере Мах зарегистрировано более 100 каналов, суммарная аудитория которых превысила один миллион пользователей.
Ранее стало известно, что российский мессенджер Max получил высокие оценки пользователей iOS, выйдя на второе место в рейтинге бесплатных приложений App Store. Средний рейтинг на основе более 67 тысяч отзывов составил 4,2 из 5. В Google Play более 113 тысяч пользователей Android также оставили свои оценки.