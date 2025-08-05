В мессенджере Мах три канала преодолели отметку в 100 тысяч подписчиков

В национальном мессенджере Мах появились первые каналы с аудиторией свыше 100 тысяч пользователей. Лидирует канал «Мир сегодня с Юрием Подолякой» с 130 тысячами подписчиков.

За ним следует «Соловьёв» с 107 тысячами. Третье место занимает Mash с 93 тысячами подписчиков. Всего в мессенджере Мах зарегистрировано более 100 каналов, суммарная аудитория которых превысила один миллион пользователей.