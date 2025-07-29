Российский мессенджер Max взбирается на вершину рейтинга App Store

Пользователи iOS высоко оценили российский мессенджер Max, выведя его на второе место в рейтинге бесплатных приложений App Store. На базе более чем 67 тысяч оценок был сформирован усреднённый рейтинг — в 4,2 балла из 5.

Тем временем в Google Play более 113 тысяч пользователей Android оставили свои оценки. При этом, уже в начале июля количество зарегистрированных пользователей мессенджера перешагнуло отметку в 2 миллиона.