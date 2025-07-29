Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июля, 09:27

Российский мессенджер Max взбирается на вершину рейтинга App Store

Max вышел на второе место в рейтинге App Store среди бесплатных приложений

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photo952

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photo952

Пользователи iOS высоко оценили российский мессенджер Max, выведя его на второе место в рейтинге бесплатных приложений App Store. На базе более чем 67 тысяч оценок был сформирован усреднённый рейтинг — в 4,2 балла из 5.

Тем временем в Google Play более 113 тысяч пользователей Android оставили свои оценки. При этом, уже в начале июля количество зарегистрированных пользователей мессенджера перешагнуло отметку в 2 миллиона.

GigaChat поможет пользователям российского мессенджера спастись от мошенников
GigaChat поможет пользователям российского мессенджера спастись от мошенников

Напомним, в России активно развивается национальный многофункциональный сервис обмена сообщениями — мессенджер MAX. Этот проект реализует компания «Коммуникационная платформа», которая входит в холдинг VK. Сервис обеспечивает защищённое общение пользователей и предоставляет доступ к широкому спектру цифровых услуг как от государственных органов, так и коммерческих организаций.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar