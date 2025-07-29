Российский мессенджер Max взбирается на вершину рейтинга App Store
Max вышел на второе место в рейтинге App Store среди бесплатных приложений
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photo952
Пользователи iOS высоко оценили российский мессенджер Max, выведя его на второе место в рейтинге бесплатных приложений App Store. На базе более чем 67 тысяч оценок был сформирован усреднённый рейтинг — в 4,2 балла из 5.
Тем временем в Google Play более 113 тысяч пользователей Android оставили свои оценки. При этом, уже в начале июля количество зарегистрированных пользователей мессенджера перешагнуло отметку в 2 миллиона.
Напомним, в России активно развивается национальный многофункциональный сервис обмена сообщениями — мессенджер MAX. Этот проект реализует компания «Коммуникационная платформа», которая входит в холдинг VK. Сервис обеспечивает защищённое общение пользователей и предоставляет доступ к широкому спектру цифровых услуг как от государственных органов, так и коммерческих организаций.