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Регион
30 июля, 12:21

Минцифры: MAX не планируется использовать для обязательной электронной подписи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MAYA LAB

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MAYA LAB

В Минцифры РФ опровергли информацию СМИ о том, что установка мессенджера Max станет обязательным этапом для подписания электронных документов. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба ведомства.

«В издании РБК вышла статья «MAX стал обязательным для получения документов на электронную подпись». В связи с этим Минцифры отдельно обращает внимание: сообщения о том, что мессенджер MAX будет обязательным для подписания электронных документов, не соответствуют действительности»,говорится в сообщении.

Уточняется, что в принятом законе речь идёт исключительно о процедуре подписания документов через систему «Госключ». Другие сервисы электронной подписи, использующие токены или физические носители, продолжают работать в прежнем режиме без каких-либо изменений.

Также закон не предполагает обязательной отправки всех документов для подписи через MAX. Законодатели упоминают лишь об использовании инфраструктуры, что может включать в себя, например, уведомления о поступивших в «Госключ» документах.

Отправка заявлений с портала Госуслуг или ведомственных документов для подписания в «Госключе» также не требует обязательного использования MAX.

Особое внимание в законе уделяется интеграции «Госключа» с национальным мессенджером. Это позволит упростить процесс обмена документами – например, договоры с операторами связи можно будет пересылать прямо в чате. При этом само подписание по-прежнему будет осуществляться через специализированное приложение «Госключ».

Российский мессенджер Max взбирается на вершину рейтинга App Store
Российский мессенджер Max взбирается на вершину рейтинга App Store

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что почти две трети граждан РФ поддержали создание национального мессенджера. Сервис обеспечивает защищённое общение пользователей и предоставляет доступ к широкому спектру цифровых услуг как от государственных органов, так и коммерческих организаций.

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Мария Любицкая
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