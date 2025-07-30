Минцифры: MAX не планируется использовать для обязательной электронной подписи

В Минцифры РФ опровергли информацию СМИ о том, что установка мессенджера Max станет обязательным этапом для подписания электронных документов. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба ведомства.

«В издании РБК вышла статья «MAX стал обязательным для получения документов на электронную подпись». В связи с этим Минцифры отдельно обращает внимание: сообщения о том, что мессенджер MAX будет обязательным для подписания электронных документов, не соответствуют действительности», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в принятом законе речь идёт исключительно о процедуре подписания документов через систему «Госключ». Другие сервисы электронной подписи, использующие токены или физические носители, продолжают работать в прежнем режиме без каких-либо изменений.

Также закон не предполагает обязательной отправки всех документов для подписи через MAX. Законодатели упоминают лишь об использовании инфраструктуры, что может включать в себя, например, уведомления о поступивших в «Госключ» документах.

Отправка заявлений с портала Госуслуг или ведомственных документов для подписания в «Госключе» также не требует обязательного использования MAX.