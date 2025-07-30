ВЦИОМ: Почти две трети граждан РФ поддержали создание национального мессенджера

Идея создания отечественного мессенджера, то есть платформы Max, находит мощную поддержку среди населения. Согласно свежему исследованию аналитического центра ВЦИОМ, почти две трети граждан — 64% — одобряют данную инициативу. При этом более половины — 55% — пользователей мобильных приложений и мессенджеров подчёркивают важность хранения их персональной информации на российских серверах.

Опрос также раскрывает привычки использования мессенджеров. По данным исследования, 85% россиян активно общаются на цифровых площадках с родными и друзьями, 49% черпают новости, а 47% используют платформы для профессиональных или образовательных целей.

Детальный анализ показал, что 38% опрошенных безоговорочно поддерживают разработку собственного российского мессенджера, а еще 26% склоняются к этой точке зрения. Лишь каждый пятый респондент — менее 20% — остаётся равнодушным к вопросу.