ВЦИОМ: Почти две трети граждан РФ поддержали создание национального мессенджера
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Идея создания отечественного мессенджера, то есть платформы Max, находит мощную поддержку среди населения. Согласно свежему исследованию аналитического центра ВЦИОМ, почти две трети граждан — 64% — одобряют данную инициативу. При этом более половины — 55% — пользователей мобильных приложений и мессенджеров подчёркивают важность хранения их персональной информации на российских серверах.
Опрос также раскрывает привычки использования мессенджеров. По данным исследования, 85% россиян активно общаются на цифровых площадках с родными и друзьями, 49% черпают новости, а 47% используют платформы для профессиональных или образовательных целей.
Детальный анализ показал, что 38% опрошенных безоговорочно поддерживают разработку собственного российского мессенджера, а еще 26% склоняются к этой точке зрения. Лишь каждый пятый респондент — менее 20% — остаётся равнодушным к вопросу.
Осведомлённость о проекте уже достаточно высока: 58% россиян знают о нём, хотя для 40% эта новость стала открытием. В числе главных достоинств российского мессенджера, по мнению опрошенных, называются независимость от зарубежных платформ (36%), продвижение отечественных IT-решений (33%) и усиление защиты данных (32%). Привлекательной для 53% респондентов также является концепция универсального сервиса, объединяющего чат, платежи, покупки и госуслуги.
Ранее Life.ru сообщил, что аудитория российского мессенджера Max достигла более двух миллионов зарегистрированных пользователей уже в первых числах июля 2025 года. Мессенджер уже внесён в реестр отечественного ПО.