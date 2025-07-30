Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июля, 10:51

ВЦИОМ: Почти две трети граждан РФ поддержали создание национального мессенджера

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photo952

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photo952

Идея создания отечественного мессенджера, то есть платформы Max, находит мощную поддержку среди населения. Согласно свежему исследованию аналитического центра ВЦИОМ, почти две трети граждан — 64% — одобряют данную инициативу. При этом более половины — 55% — пользователей мобильных приложений и мессенджеров подчёркивают важность хранения их персональной информации на российских серверах.

Опрос также раскрывает привычки использования мессенджеров. По данным исследования, 85% россиян активно общаются на цифровых площадках с родными и друзьями, 49% черпают новости, а 47% используют платформы для профессиональных или образовательных целей.

Детальный анализ показал, что 38% опрошенных безоговорочно поддерживают разработку собственного российского мессенджера, а еще 26% склоняются к этой точке зрения. Лишь каждый пятый респондент — менее 20% — остаётся равнодушным к вопросу.

Осведомлённость о проекте уже достаточно высока: 58% россиян знают о нём, хотя для 40% эта новость стала открытием. В числе главных достоинств российского мессенджера, по мнению опрошенных, называются независимость от зарубежных платформ (36%), продвижение отечественных IT-решений (33%) и усиление защиты данных (32%). Привлекательной для 53% респондентов также является концепция универсального сервиса, объединяющего чат, платежи, покупки и госуслуги.

Российский мессенджер Max взбирается на вершину рейтинга App Store
Российский мессенджер Max взбирается на вершину рейтинга App Store

Ранее Life.ru сообщил, что аудитория российского мессенджера Max достигла более двух миллионов зарегистрированных пользователей уже в первых числах июля 2025 года. Мессенджер уже внесён в реестр отечественного ПО.

BannerImage
Ольга Сливченко
  • Новости
  • вциом
  • Другие новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar